De situatie in Herk-de-Stad is nog steeds precair. De gecombineerde debieten van de Gete, de Herk en de Demer hebben het waterniveau in Herk-de-Stad tot op het historisch niveau van 1998 gebracht. De bevoegde diensten houden rekening met een verdere stijging van het waterpeil met 15 centimeter, vooral in de deelgemeente Schulen en Donk. Het leger en de burgemeester trokken deze namiddag naar alle getroffen woningen om de nodige bijstand te verlenen. Wij gingen mee met een legervoertuig op ronde in Schulen.