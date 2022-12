Meryame Kitir treedt af als minister en zal dus na haar ziekteverlof niet terugkeren naar de federale regering. Kitir nam twee maanden geleden in overleg met Vooruit-voorzitter Conner Rousseau de beslissing om een stap opzij te zetten voor haar mentale gezondheid. Even later bleek dat er problemen waren op het kabinet van de minister, waarop de partij besliste om het psychosociaal welzijn van de medewerkers te onderzoeken. Uit dat onderzoek is nu gebleken dat het “in de huidige omstandigheden niet mogelijk is de werkrelaties te herstellen”, zegt Vooruit in een mededeling. Meer details geeft de partij niet, om privacyredenen en in het belang van het mentaal welzijn van de betrokkenen.