TVL Nieuws, 18 april 2018

Kris Somers, directeur van Limburg.net, is initiatiefnemer van het Statiegeldcongres. "We willen het nationaal debat over statiegeld aanwakkeren". Volgens Somers is statiegeld geen mirakeloplossing, maar helpt het wel om ons gedrag aan te passen zodat we afval niet op straat gooien.De N-VA pleit voor een systeem waarbij de producenten van drankverpakkingen betalen, naar het voorbeeld van Noorwegen. Volgens Somers heeft de partij wel een punt: producenten zouden verantwoordelijk moeten zijn voor het zwerfvuil van producten die ze op de markt brengen. "We willen de burgers niet straffen met statiegeld. Het geld geeft u bij de aankoop, en krijgt u terug als u het binnenbrengt. Iemand die ergens zwerfvuil opraapt, verdient er zelfs nog aan".