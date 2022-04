TVL Nieuws, 18 april 2022

Wegpolitie Limburg heeft een bestuurder opgepakt in Spalbeek in Hasselt na een wilde achtervolging. De achtervolging startte in Paal, bij Beringen. De chauffeur vluchtte weg voor de politie, nadat hij vermoedelijk drugs zou weggegooid hebben. Hij reed via Lummen richting Hasselt waar de man uiteindelijk werd klemgereden op het kruispunt van de Spalbeekstraat en de Diestersteenweg in Hasselt. Daar ramde de chauffeur nog een voertuig van de politie, voor hij werd opgepakt. De politie liet de wagen onderzoeken door een drugshond.