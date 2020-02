TVL Nieuws, 18 februari 2020

- De comeback van Kim Clijsters is geen onverdeeld succes. Kim verliest in twee sets van de Spaanse Garbine Muguruza. We volgen de wedstrijd samen met haar fans in Bree.- De storm Dennis veroorzaakt dan toch nog schade. In Hasselt loopt het administratief centrum onder water. In de liftkokers staat het water tot drie meter hoog. Mogelijk raast er volgend weekend opnieuw een storm over Limburg. - Limburgse pendelaars naar Leuven en Brussel moeten een jaar lang rekening houden met enorme verkeershinder.- De duivenbond verklaart de oorlog aan roofvogels, maar volgens natuurbeschermers worden meer duiven achtergelaten door duivenmelkers dan er gepakt worden door roofvogels. - En twee jeugdvoetballers van Termien slaan een supporter van SK Habo een hersenschudding.