TVL Nieuws, 18 februari 2025

- Na de oproep op TV Limburg melden zich meer dan 1.400 stamceldonoren voor de 8-jarige Berrin uit Zonhoven.- Een woning in Hasselt is vandaag even duur als in Antwerpen. Opvallend: in Limburg zijn 1 op 3 kopers van een woning jonger dan 30 jaar.- Flow Dining uit Lanaken is de Limburgse starter van het jaar.- Het blijft nog enkele nachten vriezen, maar vrijdag stevenen we af op temperaturen van 15 graden en mogelijk meer.- En in onze interviewreeks In Bed Met De Burgemeester praat Ellen met burgemeester Sietse Wils uit Bree.