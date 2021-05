TVL Nieuws, 18 mei 2021

De ontoegankelijke moerasvijver ter hoogte van het gemeentehuis in Zonhoven is volledig heringericht. Het drassig stukje natuur werd opgewaardeerd tot een groene long met een vlonderpad voor voetgangers. ’t Vlonderpiëke moet natuurgebied de Wijers tot in het centrum van Zonhoven brengen. “Vroeger lag er op deze locatie een ontoegankelijk, braakliggend en drassig perceel. Nu is het een prachtig stukje natuur dat de evenementenhal met het gemeentehuis verbindt”, vertelt burgemeester Johny de Raeve (Open VLD). Concreet werd het dichtgegroeide moerasbosje omgevormd tot een open vijver met bloemrijke oevers. Ook werd er een vlonderpad aangelegd met zitbanken en infoborden. “De naam Vlonderpiëke is Zonhovens dialect voor vlonderpad”, aldus burgemeester de Raeve. “Na een bevraging bij de inwoners, koos het gemeentebestuur uit 121 inzendingen deze naam.” Wijersgevoel in het centrum De centrumvijver van Zonhoven ligt in het hart van natuurgebied De Wijers. “Dankzij de herinrichting, brengen we het Wijersgevoel tot in ons centrum. Passanten en omwonenden, zoals leerlingen en woonzorgbewoners, maken hier dankbaar gebruik van”, vertelt burgemeester de Raeve. “Er werd meteen ook ruimte gecreëerd voor waterberging in het dorpscentrum van Zonhoven, wat in het veranderende klimaat een bufferende werking heeft bij perioden van intense neerslag. Water blijft ook langer ter plaatse, wat een verkoelend effect heeft en uitdroging tegengaat.”