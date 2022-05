TVL Nieuws, 18 mei 2022

Dat we midden mei temperaturen halen van rond de 28 graden is niet normaal en daarom moeten beleidsmakers dringend in actie schieten. Dat is de mening van Valerie Trouet professor aan de universiteit van Arizona in de Verenigde Staten. Ze is een dagje in Limburg om haar ervaringen en expertise te delen met de Hogeschool PXL in Hasselt. Valerie Trouet wil dat zo veel mogelijk mensen de ernst van de zaak inzien om er iets aan te kunnen veranderen.