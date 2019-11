TVL Nieuws, 18 november 2019

- Het Lommels restaurant Cuchara is het enige nieuwe tweesterrenrestaurant in België. Ook Ogst in Hasselt krijgt voor het eerst een Michelinster. Limburg telt nu twaalf sterrenrestaurants waarvan drie met twee sterren.





- Raf Terwingen wordt niet de nieuwe voorzitter van CD&V. Intussen roepen topmannen van ACV en de Christelijke Mutualiteiten CD&V op om in een federale regering te stappen zonder N-VA.





- Het parket is een onderzoek gestart naar concrete gevallen van racisme na de brandstichting in het asielcentrum in Bilzen.





- De beklaagden in het moordproces rond de kappersmoord in Maasmechelen schreeuwen hun onschuld uit. Volgens een raadsman zijn er in deze zaak nog minder bewijzen dan in het dossier van de parachutemoord.





- En we hebben een portret van Hannes Wolf, de gedoodverfde nieuwe trainer van Racing Genk. Ook TVL Sportcafé maakt vanavond de balans op van de uitdagingen in Genk.