TVL Nieuws, 18 november 2021

- Een Riemstenaar slaat een jonge politie-agente het ziekenhuis in. De vrouw wordt in elkaar geslagen en op haar hoofd gestampt en raakt daarbij ernstig gewond. En in Beringen knalt een politiewagen tijdens een interventie tegen de gevel van een woning. Daaarbij raken twee agenten gewond.





- Krijgen we straks onze derde prik van de huisarts en niet meer in een groot vaccinatiecentrum? Een pilootproject in Genk maakt de weg vrij voor coronavaccinatie door huisartsen.





- Nergens liggen zoveel coronapatiënten op intensieve als in Limburg. En door de massale uitval van het verplegend personeel is die vierde golf voor de ziekenhuizen nog zwaarder dan de voorgaande.





- Het aantal jongeren dat zijn rijexamen aflegt in een wagen met automatische versnellingen is in Limburg op vijf jaar tijd meer dan verdrievoudigd.





- En wolvenkenner Frederik Thoelen maakt spectaculaire beelden van een Limburgse wolf.