TVL Nieuws, 18 oktober 2020

Er is opnieuw een jonge wolf doodgereden. Ook dit keer gaat het om een een jonge wolvin. DNA-onderzoek moet nu uitwijzen of het één van de drie overgebleven welpen van wolvin Noëlla en wolf August is. Het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek kreeg deze ochtend rond 6 uur een melding van een doodgereden wolf. Het dier kwam in de berm aan de N76 tussen Opglabbeek in Meeuwen terecht, nadat het werd aangereden door een bestelwagen. De medewerkers van het Natuurhulpcentrum nemen de jonge wolvin mee voor onderzoek. Het DNA moet nu uitwijzen of het opnieuw om één van de jonge welpen van wolvin Noëlla en wolf August gaat. Meer in het TVL-nieuws van 12 uur 30.