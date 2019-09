TVL Nieuws, 18 september 2019

- Onderzoekers van de Universiteit Hasselt komen met wereldnieuws: ze zijn erin geslaagd om roetdeeltjes van luchtvervuiling op te sporen bij ongeboren baby's.- Racing Genk begint vanavond in Oostenrijk tegen Red Bull Salzburg aan zijn derde Champions League campagne. Voorzitter Peter Croonen komt live uitleggen hoe belangrijk dit moment is voor de club.- In Nieuwerkerken wordt een bakkerij volledig verwoest door een uitslaande brand.- De politievakbond trekt aan de alarmbel: door hervormingen zal de spoorwegpolitie niet meer permanent aanwezig zijn in de Limburgse stations. En dat is een ramp voor de veiligheid klinkt het. - Het Nieuwstedelijk start mogen met een gloednieuwe voorstelling in C-Mine. Daarin gaat theatermaker Fien Leysen op zoek naar haar identiteit.