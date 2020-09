TVL Nieuws, 18 september 2020

* Er is nood aan een groot Limburgs overleg tussen de werkgeversorganisaties & de natuurverenigingen. Dat zegt UNIZO Limburg. De werkgeversorganisatie was voor het behoud van de Groene Delle als natuurgebied maar wil wel een nieuwe vergunning voor het REMO-stort in Houthalen. * Marc. E uit Houthalen-Helchteren is vandaag urenlang ondervraagd door de politie voor de moord op een medegedetineerde in de Leuvense hulpgevangenis. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer in Hasselt omdat hij ook verdacht wordt van verschillende brandstichtingen en een dodelijk verkeersongeval. * Het Limburgs Platform voor Vluchtelingen wordt bekroond met de armoedeprijs van Welzijnszorg, de grootste armoede-organisatie van Vlaanderen. * De Limburgse topsporters slaan de handen in mekaar in coronatijden met een opmerkelijke online campagne. * En morgen gaat (Jà -Karra)Yakara in première in Tongeren. Een muzikale Ode aan de Jeker van de hand van de Tongerse componist Piet Swerts.