TVL Nieuws, 18 september 2024

Een vliegtuig van het Jordaans leger dat op weg was naar Kleine-Brogel om komend weekend deel te nemen aan de internationale vliegshow Sanicole, is gecrasht nadat de piloot een noodlanding moest maken in Virton. De twee inzittenden zijn zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis in Aarlen, in de provincie Luxemburg. Het federaal parket is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden. Het team, 'the Royal Jordanian Falcons', nemen niet meer deel aan de vliegshow. Vanavond vindt er een provinciale oefening plaats zodat de bevoegde diensten weten hoe ze moeten reageren wanneer er zich een noodsituatie voordoet.