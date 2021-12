TVL Nieuws 19-12-2021

Sinds vanmorgen is Nederland opnieuw in lockdown gegaan. Tot half januari gaan onder meer de horeca en handel op slot om de verspreiding van de omikronvariant te vertragen. Een week voor kerst zijn de winkelstraten in Maastricht leeg. Maar amper 40 km verderop, in Hasselt, was het over de koppen lopen. Veel Nederlanders steken dan ook de grens over om hier hun kerstinkopen te komen doen. Want wat in Nederland niet kan, kan hier wel.