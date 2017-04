TVL Nieuws, 19 april 2017

Maandagavond liep bij Politie MidLim een melding binnen over een mogelijke koperdiefstal bij de Ford-site in Genk. Er waren drie verdachte personen opgemerkt op camerabeelden. Eén persoon kon gevat worden. Politie MidLim stuurde meerdere ploegen ter plaatse om het bedrijventerrein en de omgeving te doorzoeken. In de buurt van de Mondeolaan werd een Roemeense man staande gehouden. De inspecteurs dachten hem te herkennen vanop eerdere camerabeelden van paaszondag. De 36-jarige werd meegenomen voor verder onderzoek. De twee andere verdachten konden niet gevat worden. Professionele aanpakDe verdachte was in het bezit van een autosleutel. De bestelwagen, met ongeldige Nederlandse nummerplaat, stond geparkeerd in de Swinnenwijerweg en werd in beslag genomen. In de onmiddellijke omgeving van de Ford-site vond de politie een professionele slijpschijf, een grote hoeveelheid gestript koper en een fiets. Ook deze materialen werden in beslag genomen. Verdachte aangehoudenIn afwachting van verhoor bracht de verdachte een nacht in de cel door. Dinsdagnamiddag verscheen hij voor de onderzoeksrechter in Tongeren. Die besloot de man aan te houden.