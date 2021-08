TVL Nieuws, 19 augustus 2021

*10 jaar geleden brak de hel los op de Pukkelpopweide in Kiewit. Vijf festivalgangers verloren het leven. Toenmalig burgemeester Hilde Claes coördineerde de hulpactie, terwijl haar eigen zoon rondliep op de weide. *Aan de basis van de ramp lag een uitzonderlijk weerfenomeen van supercellen en valwinden. Op de Pukkelpopweide werden windsnelheden van 170 kilometer per uur gemeten. In de toekomst krijgen we door de klimaatverandering hier nog vaker mee te maken, waarschuwen weerspecialisten. *Vaccinweigeraars krijgen hun tweede oproepingsbrief in de bus. Maar de respons valt tegen. In de Limburgse vaccinatiecentra is te horen dat de meesten gewoon niet komen opdagen. *Al een jaar lang moeten de inwoners van Maaseik tien kilometer omrijden. De opening van de faunabrug in Dilsen-Stokkem is andermaal uitgesteld en dat leidt tot veel ongenoegen.*En de heide in Zonhoven krijgt een nieuwe toeristische attractie. Tegen 2024 komt er een rendierjagerspad.