TVL Nieuws, 19 december 2019

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook zo goed als zeker. Limburg telt opnieuw twee wolven. Dat maakt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir samen met Natuur en Bos bekend. Op Facebook en Twitter zegt de minister: “Geen witte kerst, maar een wolvenkerst. Welkom Noël(la)?.” Boswachters van Natuur en Bos ontdekten, na een tip van een jogger, in Oudsbergen meerdere pootafdrukken van een wolf die waarschijnlijk niet toebehoren aan August. Dat wordt door specialisten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek bevestigd. De Vlaamse overheid grijpt deze gelegenheid aan om veehouders nogmaals te vragen om preventieve maatregelen te nemen om hun vee te beschermen en roept iedereen in Vlaanderen op om dit beschermde diersoort geen kwaad aan te doen. Pootafdruk niet van AugustBoswachters van Natuur en Bos ontdekten vandaag, na een tip een reeks pootafdrukken in een natuurgebied in Oudsbergen. Aangezien dit in de buurt van het leefgebied van wolf August was, vroegen ze meteen hulp van specialisten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Die bevestigden het vermoeden dat het hier om pootafdrukken van een wolf ging. Bovendien kunnen we zo goed als zeker uitsluiten dat het pootafdrukken van August zijn. Dit gelet op een duidelijk verschil in de grootte van de afdruk. Tweede wolf kan vrouwtje zijnDe komst van een tweede wolf is niet onverwacht. Al is het wel nog afwachten of de tweede wolf ook in het gebied zal blijven. Deze waarneming bevindt zich zeer kort bij het gekende leefgebied van wolf August. Als deze tweede wolf een vrouwtje is, kan deze zich misschien in het territorium van August gaan vestigen. Maar het is ook mogelijk dat de wolf doortrekt naar andere gebieden. August, de mannelijke wolf, is alvast vorige week nog op camera’s van INBO en Natuur en Bos vastgelegd. "Leren samen leven met wolf"Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir: “Dit toont aan dat de Limburgse natuur uitermate geschikt is voor de wolf. Maar daar zijn ook uitdagingen aan gepaard. Niet alleen voor de veiligheid van bijvoorbeeld het vee, maar ook voor de mensen. Daarom vraag ik alertheid van iedereen die zich in onze bossen begeeft. Samenleven met de wolf is een uitdaging, maar die moeten we aangaan.” Vlaanderen komt tussen bij preventieve maatregelenSowieso blijft het noodzakelijk om preventieve maatregelen te nemen om vee te beschermen. Wie preventieve maatregelen neemt, kan daarvoor beroep doen op subsidies van de Vlaamse overheid. Uit het overzicht van de schadedossiers die dit jaar zijn ingediend bij Natuur en Bos, blijkt dat het vaak ging om vee dat onvoldoende beschermd was tegen eventuele wolvenaanvallen. Zo zijn er in 2019 26 meldingen gebeurd, waarvan het 14 keer om een aanval van wolf ging. Er is al voor zo’n 2.412 euro aan schadevergoedingen uitbetaald. Meestal stond er geen elektriciteit op de omheining waardoor de wolf tot bij de dieren geraakte. Omheining wolvenproof makenVlaanderen voorziet subsidies voor particuliere veehouders die maatregelen nemen om hun vee tegen de wolf te beschermen. Het gaat dan om het nemen van preventieve maatregelen die een bestaande omheining zogenaamd ‘wolvenproof’ moet maken. Die investering zal voor 80% door de overheid worden terugbetaald. “Uiteraard moeten we alles doen om te vermijden dat de wolf schade kan aanrichten aan andere dieren of mensen. We voorzien dan ook middelen voor preventieve maatregelen. Maar we moeten ook de wolf zelf voldoende beschermen. De Wolf is een beschermde diersoort in Vlaanderen en iedereen die in het leefgebied van dit dier aanwezig is of activiteiten uitvoert moet hiernaar handelen. Ik ga mijn diensten ook vragen om daar gericht en kordaat op te handhaven”, besluit Demir. Foto: wolf August