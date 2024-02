TVL Nieuws, 19 februari 2024

In Riemst is een grote sterfte vastgesteld bij wilde konijnen. Ze zijn het slachtoffer van de dodelijke konijnenziekte myxamotose. De velden liggen vol met de kadavers van de dode dieren. Het is zo erg dat er sprake is van een epidemie. De ziekte is besmettelijk, maar niet schadelijk voor de mens. Het ene konijn besmet het andere en zo zorgt myxomatose voor een uitdunning van de populatie. Er is weinig tegen te doen. De burgemeester van Riemst, Mark Vos vraagt de inwoners om extra alert te zijn en gevallen van dode konijnen te melden.