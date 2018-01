TVL Nieuws, 19 januari 2018

Uscko, de hond die uitbrak en de speelplaats in Beringen opliep waar het twaalf kinderen verwondde, mag vanaf vandaag terug naar huis. De burgemeester heeft beslist om de bewaringsmaatregel van Uscko op te heffen. De hond werd, na het incident op de speelplaats, bij een bevriende hondenkweker geplaatst. Na technische controle door de politie, de gedragstherapeut, de medewerker van de technische dienst van de stad en de preventieadviseur van de school bleek dat de eigenaar de opgelegde infrastructuurwerken volledig heeft uitgevoerd. Aangepaste kooiAan de achterzijde van de woning werd er met groene Bekaertdraad een aaneengesloten afspanning gerealiseerd van minimum 2 meter hoog (verticaal), met daar bovenop nog een draad van minimum 0,50 meter, in een terugslag naar binnen. Om te verhinderen dat de hond zich onderdoor kan graven, werd er in de grond op ongeveer 20 cm diepte, met een breedte van ongeveer 0,50 m een gelijkaardige draad horizontaal aangebracht en bevestigd tegen de verticale draad. In deze omstandigheden kan de hond niet buiten de omheining geraken en is op dit ogenblik de accommodatie aangepast aan de atletische capaciteiten van de hond. De burgemeester had dit als dwingende voorwaarde opgelegd voor de terugkomst van de hond naar de woning. Veiligheid van kinderen is gewaarborgdOp basis van de uitgevoerde en gecontroleerde infrastructurele aanpassingen en de eerdere conclusies naar risico’s en gedrag van de hondengedragstherapeut Danny Grosemans zijn er op dit ogenblik geen ernstige aanwijzingen dat de openbare veiligheid in het gedrang is door de aanwezigheid van de hond Uskco. “De veiligheid van de burgers van de stad Beringen in het algemeen en de leerkrachten en kinderen van de school De Buiteling in het bijzonder, wordt op dit ogenblik terug gewaarborgd,” aldus Maurice Webers. School is op de hoogteDe schooldirectie werd door de stadsdiensten reeds op de hoogte gebracht dat de hond bij de start van de nieuwe schoolweek terug aanwezig zal zijn in de aanpalende woning. Zo kunnen zij zich hierop voorbereiden en dit communiceren met de betrokken ouders en kinderen.