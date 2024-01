TVL Nieuws, 19 januari 2024

"De gedupeerden van de cyberaanval bij Limburg.net kunnen de komende jaren best extra aandachtig zijn voor verdachte telefoons of e-mails." Dat zegt dataspecialist Pieterjan Van Leemputten. Nu de Limburgse afvalintercommunale geen losgeld betaalt aan de hackers, bestaat de kans dat zij de gelekte persoonsgegevens publiek gaan maken. Daar kunnen zij vrij door iedereen geraadpleegd worden, zo ook door oplichters. Limburg.net is zeker niet het enige bedrijf dat het slachtoffer wordt van een cyberaanval. Dit is al jaren schering en inslag, aldus Van Leemputten.