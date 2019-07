TVL Nieuws, 19 juli 2019

We stevenen op een nieuwe hittegolf af. Volgende week worden er maximumtemperaturen voorspeld tot 37 graden Celsius. Vandaag is daarom de waarschuwingsfase van het federale ozon- en hitteplan geactiveerd. Het KMI verwacht de volgende dagen warm tot zeer warm weer. Vanaf dinsdag gaan we boven de 30 graden. Donderdag blijft voorlopig de warmste dag met temperaturen tot 37 graden in het centrum van het land. Waarschuwingsfase Omdat de temperatuur de komende dagen stijgt, heeft de overheid de waarschuwingsfase geactiveerd voor het ozon- en hitteplan. Deze fase treedt automatisch in werking als de temperatuur over een bepaalde periode gaat stijgen. Dit gaat doorgaans gepaard met hogere ozonconcentraties. “De combinatie van luchtvervuiling, de hoge temperaturen en het zonnige weer zullen begin volgende week zorgen voor een toename van de ozonconcentraties”, klinkt het bij de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). “Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe hoog de concentraties zullen oplopen en of de Europese informatiedrempel van 180 µg/m³ overschreden zal worden”, aldus IRCEL. Als dat gebeurt zullen daar aparte waarschuwingen voor komen. Meer info over de invloed van hitte en ozon op de gezondheid en enkele preventiemaatregelen tegen de warmte vindt u terug op de website warmedagen.be