TVL Nieuws, 19 juni 2017

En ook in Diepenbeek, verkeers- en dierenleed, want in de Kruisstraat in kantelde daar vanmorgen een vrachtwagen met 6.000 kippen. De chauffeur wilde enkele tegenliggers kruisen in een erg smalle straat, maar belandde in de gracht. De bestuurder raakte niet gewond, maar de 6.000 kippen overleefden de klap niet. De buurtbewoners zijn niet verrast dat er zoiets gebeurt. Ze klagen namelijk al jaren over het sluipverkeer in de Kruisstraat.