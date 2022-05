TVL Nieuws, 19 mei 2022

Limburg is de provincie die het grootste aantal Oekraïense vluchtelingen met opvangnood opvangt. Dat zei Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele donderdag bij een gedachtewisseling in het Vlaams Parlement. Limburg vangt 1.116 vluchtelingen uit oorlogsgebied op die nood hebben aan opvang. België heeft tot nog toe 42.013 vluchtelingen uit het oorlogsgebied ontvangen. Slechts een kwart van hen had nood aan opvang, de anderen voorzien zelf in hun huisvesting. Van de mensen met opvangnood is iets minder dan de helft, of 5.082, toegewezen aan Vlaanderen. Limburg wordt gevolgd door Antwerpen 1.104, Oost-Vlaanderen 1.089, West-Vlaanderen 872 en Vlaams-Brabant 847. Volgens de laatste cijfers zijn er 18.032 Oekraïners in het rijksregister ingeschreven, waarvan 10.593 in een Vlaamse gemeente. Dat spoort dus met de vooropgestelde 60 procent die Vlaanderen wou opvangen. Op het aantal terugkeerders is er nog geen zicht. De meeste Oekraïners verblijven nog steeds bij een gezin en niet in een opvanginitiatief.