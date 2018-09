TVL Nieuws, 19 september 2018

- Er zullen dit jaar nog zeker drie drijfjachten op everzwijnen plaatsvinden in Leopoldsburg. Dat zegt burgemeester Wouter Beke na de aanhoudende klachten van buurtbewoners. - De politie sleepte vanmorgen al meteen verschillende fout geparkeerde wagens weg van PXL-studenten in Hasselt. Ze zullen ook de komende dagen streng blijven optreden. - De Hasseltse politie heeft drie apen in beslag genomen in een appartement. - En in Limburg Kiest trekken we naar Gingelom waar de partij Leef met een opmerkelijk lied naar de kiezer trekt. En we maken een politieke stand van zaken op in Peer.