TVL Nieuws, 2

- We hebben een exclusief gesprek met een man uit Gingelom die met zijn vrouw en baby door het coronavirus in quarantaine zit in een hotel in Tenerife - De coronapatiënt uit het Duitse Langbroich op 25 kilometer van Maaseik heeft nog eens vier mensen in de grensregio besmet. Het gaat om zijn echtgenote en drie mensen die met hen carnaval vierden. - Ook de Limburgse economie draagt de gevolgen van het virus en de paniek intussen. Een pizza-oven uit Italië geraakt niet op tijd in Hasselt voor de opening van Quartie Bleu.- De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt aan bedrijven wereldwijd om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen het virus. Wij gingen in Sint-Truiden kijken hoe een babywinkel anticipeert op mogelijke problemen.- En de jeugd van Peer heeft eindelijk een nieuwe plek om elkaar te ontmoeten. De Bak is vandaag officieel geopend als jeugdhuis, TV Limburg was erbij.