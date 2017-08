TVL Nieuws, 2 augustus 2017

De moord op Luana Romagnoli blijft voor onrust zorgen. Het is tot een vechtpartij gekomen, waarbij de ex-vriend en de familie van Luana betrokken waren. Er vielen 2 gewonden. Het parket onderzoekt de zaak. De stad Genk is op zoek naar een blijvende herinnering aan Ford op het Ford-terrein. De afbraakwerken beginnen in augustus. Het vernieuwde Kapermolen in Hasselt is een succes. 400.000 zwemmers bezochten het zwembad het afgelopen jaar.In Lanaken blijft het recreatiedomein De Kriekaert voor politieke hoogspanning zorgen. En STVV start het seizoen met een stuntoverwinning tegen AA Gent.