TVL Nieuws, 2 augustus 2021

In januari opent Heem vzw in Sint-Truiden een nieuwe opvangplek voor jongeren die in een moeilijke situatie verkeren. Door een wijziging in het jeugddelinquentierecht kunnen deze jongeren vanaf volgend jaar terecht in aparte instellingen. Jongeren volgen bij Heem vzw een individueel traject waardoor ze nadien sneller aansluiting vinden bij andere hulpverlening.