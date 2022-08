TVL Nieuws, 2 augustus 2022

* Opschudding in Hasselt deze voormiddag. Daar werden de Koning Albertstraat en de omliggende straten een tijdlang afgesloten na een incident met een man. Hij wordt omstreeks half 11 gearresteerd door de speciale politie-eenheden. Het gaat om een 23-jarige Maaseikenaar.





* In Kaulille bij Bocholt is afgelopen weekend een 25-jarige man overleden aan de gevolgen van een schermutseling in zijn eigen huis. De verdachte was een tijd voortvluchtig, maar is intussen ingerekend door de politie.





* Natuurpunt gaat in de vallei van de Grote Beek starten met 'natte landbouw'. In het vochtige veengebied zullen wilgen gekweekt worden. En dat is een primeur voor ons land.





* Alsmaar meer mensen reserveren in een restaurant, maar komen dan niet opdagen. Dat merkt Horeca Vlaanderen. Restaurant Leeuw van TVL-kok Laurens Snykers zag afgelopen vrijdag maar liefst 18 last-minute annulaties. Hij zal voortaan een kredietkaart-garantie van 50 euro per persoon aanrekenen.





* En drama in de duivensportwereld. Het voorbije weekend kwamen slechts 6.000 van de in totaal 26.000 geloste duiven terug van een vlucht uit Narbonne. Ook Limburgse duivenmelkers zitten in zak en as na het verlies van hun topduiven.