TVL Nieuws, 2 december 2021

- Zwaarbewapende en gemaskerde mannen plegen overvallen op apotheken in Hasselt, Hoeselt en Alken en op een kapsalon in Tongeren. Ze stelen niet alleen geld en medicijnen, maar ook coronatesten.- Honderden boeren leggen het verkeer lam in Hasselt. Ze protesteren tegen de onduidelijkheid rond de stikstofnorm.- Ziekenhuizen reageren verontwaardigd dat ze niet-dringende zorg moeten opschorten om ruimte te maken voor coronapatiënten. Het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden legt de schuld van deze crisissituatie bij de overheid.- Coronabesmettingen gooien roet in het eten bij de eerste Europese volleybalwedstrijd van Tectum Achel. We hebben een verslag van Bart Husson in het Spaanse Teruel.- En onze lonen kennen de grootste stijging in dertien jaar tijd. We gaan na of we daar ook echt beter van worden.