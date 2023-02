TVL Nieuws, 2 februari 2023

Deze ochtend is er opnieuw een wolf doodgereden op de Noord-Zuidverbinding op de grens van Pelt en Hechtel-Eksel. Het is al het derde dodelijk ongeval voor een wolf op die plaats. Jan Loos van Welkom Wolf pleit daarom ook voor wildrasters. De wolf werd aangereden op de N74 op de grens van Pelt en Hechtel-Eksel. Het dier was op slag dood. De wolf werd naar het Natuurhulpcentrum gebracht, het INBO gaat het dier onderzoeken. Het gaat om een grote mannetjeswolf, hoogstwaarschijnlijk een jaarling uit de roedel. WildrastersHet is al de derde keer dat een wolf wordt doodgereden op diezelfde plaats op de Noord-Zuidverbinding. Jan Loos van Welkom Wolf pleit al jaren voor extra wildrasters. "Zeker nu de lente eraan komt, welpen en jaarlingen gaan zich verspreiden. Zonder wildrasters, gaan er nog meer dodelijke slachtoffers vallen in de roedel," zegt hij.