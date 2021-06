TVL Nieuws, 2 juni 2021

- We gaan live naar Dilsen-Stokkem voor een stand van zaken in de zoektocht naar Jürgen Conings. De vuurwapengevaarlijke militair woonde een tijdlang in een chalet in het Dilserbos waar honderden militairen en politiemensen dagenlang naar hem hebben gezocht.





- Geen enkel gemeentebestuur in Limburg is van plan om grote schermen te plaatsen waar inwoners alle wedstrijden van het EK voetbal kunnen volgen. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie. In Bilzen komt er wel een scherm voor de kwartfinales en her en der organiseren privé-initiatiefnemers events voor kleine groepen.





- Nooit eerder waren er zo weinig werklozen in Limburg. Keerzijde van de medaille is dat vier op tien werkzoekenden al meer dan twee jaar niet gewerkt heeft.





- Na het succes van Maai Mei Niet hebben heel wat Limburgers de smaak te pakken. Milieu-organisaties raden aan om het gras te laten groeien tot de zomervakantie.





- En topatleten Elodie Ouédraogo en Olivia Borlée presenteren de expo Activewear in het Modemuseum in Hasselt.