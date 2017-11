TVL Nieuws, 2 november 2017

Is in Hasselt een dakloze gestorven omdat hij aan zijn lot werd overgelaten? Dat is de vraag die in kringen van de Hasseltse daklozenwerking de Trawanten wordt gesteld. Volgens hen zou Jurgen, een man van amper 36, onvoldoende geholpen zijn geweest, onder meer voor de longontsteking die hij opliep. Hij sliep buiten, op een bankje bij café Anoniem. Afgelopen maandag is hij gestorven. De daklozencoördinator zou gezegd hebben dat voor hem de deur dicht was en hij best in een andere provincie hulp kon zoeken. "Klopt niet", zegt het OCMW van Hasselt. De man heeft wel degelijk alle hulp gekregen die hij nodig had.