TVL Nieuws, 2 november 2020

Het gaat verrassend goed met leeuwin Mia, de partner van leeuw Mao. Het koppel zit al een tijd in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen, nadat het verwaarloosd en ondervoed in beslag werd genomen in een failliete tv-studio in Lyon. Maar sinds enkele weken ging het met Mia bergaf. Ze had geen eetlust meer, was futloos en vermoeid. Een operatie dit weekend aan een mogelijk kankergezwel liep goed af. Een sterk vergrote milt werd verwijderd.