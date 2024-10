TVL Nieuws, 2 oktober 2024

In onze reeks over de verkiezingen van 13 oktober nemen we de Limburgse fusies onder de loep. Is de fusie in Oudsbergen geslaagd? In 2019 gingen Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek officieel samen. Het was de eerste vrijwillige fusie in Limburg. 6 jaar later staat burgemeester Marco Goossens voor zijn groot examen. De architecten van de fusie, Lode Ceyssens en Benny Spreeuwers zijn er niet meer. Ceyssens werd baas van de Boerenbond, Spreeuwers bleef ontgoocheld achter. Als voormalige burgemeester van Opglabbeek maakt hij er geen geheim van dat - wat hem betreft - de fusie geen succes is. Toch lijken de wonden van de fusie stilaan geheeld.