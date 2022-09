TVL Nieuws, 2 september 2022

"Zes kostbare jaren zijn verloren gegaan, nu de grote politiefusie in Noord en West Limburg wordt afgeblazen". Dat zegt het Lommelse Vooruit-parlementslid Kris Verduyckt. "Van bij het begin was duidelijk dat dit een politiek akkoord tussen CD&V-burgemeesters was. De zone was te groot en onwerkbaar", aldus nog Verduyckt. Gisterenavond beslisten de negen burgemeesters hun fusieplannen voor de politie on hold te zetten, tot na de verkiezingen van 2024. Het is een publiek geheim dat vooral Beringen en Lommel botsten over de vraag wie de leiding zou nemen in de politiezone die zich zou uitstrekken van Hamont-Achel tot Tessenderlo.