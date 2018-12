TVL Nieuws, 20 december 2018

- Wouter Beke legt de verantwoordelijkheid voor de val van de regering bij N-VA. Intussen verwijten Open VLD en SP.A elkaar dat ze de stekker eruit trokken - Komen er nu verkiezingen of niet? We praten erover met N-VA-kopstuk Steven Vandeput die vandaag ook de eed aflegde als burgemeester van Hasselt. Waar wil hij naartoe met de hoofdplaats van Limburg? - Al maar meer Limburgers kunnen zich niet langer een dak boven hun hoofd veroorloven. 23 sociale organisaties trekken aan de alarmbel in een open brief gericht aan alle Limburgse gemeentebesturen - En frieten worden duurder. De droge en hete zomer jaagt de prijs van de aardappelen de hoogte in.