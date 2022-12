TVL Nieuws, 20 december 2022

- In Oudsbergen is een bus van De Lijn volledig uitgebrand nadat twee jongeren vuurwerk aanstaken vlak voor ze de bus verlieten. Er vielen geen gewonden, de chauffeur is zeer aangedaan door de feiten.





- De 15-jarige Niek uit Lommel lijdt aan een levensbedreigende bindweefselaandoening. Enkel een dure operatie in Barcelona kan hem redden.





- Honderden geneesmiddelen zijn niet meer verkrijgbaar bij Limburgse Apotheken. Daar zit de oorlog in Oekraïne voor iets tussen, maar ook opkopers die medicatie hier kopen en in het buitenland verhandelen.





- De politie ziet dat het aantal woninginbraken fors is toegenomen in vergelijking met de vorige jaren. Dat komt omdat we nu minder thuis zijn omdat er geen strenge coronaregels meer gelden.





- En Oud-rector van de UHasselt Luc De Schepper is op 65-jarige leeftijd plots overleden. De Schepper was al een tijd ziek, vrienden en collega's getuigen over z'n grote impact op het hoger onderwijs in Limburg.