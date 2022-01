TVL Nieuws, 20 januari 2022

- Ook in de gevangenis van Hasselt kreeg kindermoordenaar Dave De Cock niet de nodige psychologische opvolging. Gevangenisexperten zeggen dat er tot op de dag van vandaag een schrijnend gebrek aan begeleiding is van de allerergste misdadigers.- Twee derde van alle Limburgers is besmet of besmet geweest met corona. Dat berekent biostatisticus Geert Molenberghs. En ook al is de omikronvariant minder gevaarlijk, toch belanden weer meer patiënten in het ziekenhuis.- Het nieuwe systeem van huisvuilophaling in Limburg is milieuvriendelijker en beter voor het klimaat dan het vorige. Dat zegt directeur Kris Somers van Limburg.net. Hij geeft toe dat er de eerste twee weken nog kinderziektes zijn maar Optimo is het ophalingssysteem van de toekomst.- En Limburg verarmt. 1 op 5 Limburgers komt op het einde van de maand niet toe met zijn loon. Dat blijkt uit een onderzoek van het ACV.