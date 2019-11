TVL Nieuws, 20 november 2019

*De bewoners van de Hombroekstraat in Hoeselt zijn al anderhalf jaar in de ban van een mysterieuze stankhinder. Het is zo erg dat de mensen er gaan slapen met een mondmasker. Ook burgemeester Raskin is het zat. Hij dreigt met een juridische procedure.





*In Lanaken rijdt een auto een appartement binnen. Er vallen geen gewonden, maar de ravage is groot. Omdat er instortingsgevaar is, moet de brandweer de woning ondersteunen.





*De voormalige Genkse schepen Ali Caglar ziet in beroep zijn straf verminderd van 18 tot 12 maanden met uitstel. Hij blijft voor 5 jaar uit zijn burgerrechten ontzet, waardoor hij niet aan verkiezingen kan deelnemen.





*Veel ophef aan het Trudo-ziekenhuis in Sint-Truiden. Maar het bleek om een grote rampoefening te gaan.





*En hoe maak ik mijn tuin klaar voor de winter? Wij geven de nodige tips.