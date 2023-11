TVL Nieuws, 20 november 2023

Günther Dauw is lijsttrekker voor N-VA in Sint-Truiden en doet zo een gooi naar de burgemeestersjerp. Sinds april is hij schepen van Financiën. Voorheen was hij actief als gemeenteraadslid. De 44-jarige Günther Dauw wil alle schandalen die er in Sint-Truiden zijn geweest, waaronder ook in zijn eigen partij met Jelle Engelbosch, zo snel mogelijk vergeten. Hij wil graag aan een nieuw verhaal schrijven, dat vertelde hij deze middag in onze studio.