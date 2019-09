TVL Nieuws, 20 september 2019

- Is wolvin Naya dan eindelijk toch opgedoken met haar welpen? Een Houthalenaar staat oog in oog met vijf wolven. - De politie LRH toont de buit van een criminele jongerenbende die in Hasselt en omgeving gewapende overvallen, inbraken en drugsdelicten pleegde. De gangsters hielden in het Theatercafé in Hasselt een pistool tegen het hoofd van een werknemer. De hoofdverdachte is amper 18.- De sluiting van de omstreden jeugdgevangenis in Tongeren zorgt voor onrust bij de cipiers.- In het mooiste stukje natuur van Limburg opent een gigantisch saunacomplex zijn deuren. - En voor Alkenaar Jurgen Bollen is Kerstmis al begonnen.