TVL Nieuws, 21 augustus 2024

"Dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, is niet meer dan logisch. Wij vragen dat Iedereen rechtvaardig belast wordt, ook de grote vermogens". Dat zegt de Limburgse ABVV-voorzitter Habib El Ouakili, die in Hasselt ook schepen voor Vooruit is, over de crisis bij de federale regeringsvorming. Conner Rousseau en MR-voorzitter Bouchez ruziën over de invoering van een meerwaardebelasting. Formateur Bart De Wever zoekt een uitweg. Hij heeft tot morgenavond. Dan moet hij naar de koning. "We geven de dialoog een kans, maar als het nodig is, moeten we overgaan tot actie", aldus de Limburgse ABVV-topman. Intussen duikt het gerucht op dat MR Vooruit in de nieuwe federale regering wil inruilen voor Open VLD. "Geen sprake van", zegt Open VLD-kamerlid Steven Coenegrachts. "Wij gaan in de oppositie", klinkt het.