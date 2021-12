TVL Nieuws, 21 december 2021

Voor het tweede jaar op rij plaatst de stad Peer een wensboom voor kinderen in armoede. In deze boom vinden de Perenaren kinderwensen terug, die zij kunnen vervullen. Met deze solidariteitsactie wil het stadsbestuur kansarme gezinnen een hart onder de riem steken. Eindejaar is voor de meeste gezinnen een periode met veel pakjes onder de kerstboom, maar dat is niet overal zo. Daarom plaatst de stad Peer voor het tweede jaar op rij een wensboom in ’t Poorthuis. “Een pop, lego, pampers of puzzels. In totaal hangen er 85 kinderwensen in onze wensboom. We hopen dat elk kind zijn of haar cadeautje krijgt”, klinkt het. “Daarnaast hangen er ook steunkaarten in de boom. Zo kan je ook Peerse hulpverleningsorganisaties steunen met een bijdrage naar keuze.” Hoe werkt het? De bezoekers kiezen een wens uit de wensboom en nemen hem mee naar huis. Vervolgens storten zij een bedrag naar keuze op het rekeningnummer van de stad Peer. Medewerkers van OCMW Peer bezorgen aan elk kind een geschenkkaart waarmee ze hun wens in vervulling kunnen laten gaan. “Zo kunnen we 85 kinderen een warme kerst bezorgen.” Je vindt de boom in de foyer van ’t Poorthuis. De actie loopt tot en met 31 december 2021.