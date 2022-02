TVL Nieuws, 21 februari 2022

Een zware brand heeft zondagavond Café-Bistro Den Arend in Dilsen gedeeltelijk in de as gelegd. Er vielen geen gewonden maar de schade is aanzienlijk. Rond 21.40 uur liep er bij de brandweer van Maasmechelen de melding binnen van een uitslaande brand in Café-Bistro Den Arend aan het kruispunt van de Rijksweg en de Oude Kerkstraat in het centrum van Dilsen. Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen door het dak. Door de strakke wind wakkerde het vuur telkens opnieuw aan. De aanwezigen konden tijdig de zaak verlaten. De brand zou mogelijk ontstaan zijn aan de neonverlichting aan de gevel. Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen.