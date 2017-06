TVL Nieuws, 21 juni 2017

Wie deze dagen in een bos gaat wandelen, moet echt zijn gezond verstand gebruiken. Die oproep doet het Agentschap Natuur en Bos. In de Limburgse bossen geldt voorlopig code oranje; een verhoogd risico op brandgevaar. Maar nog geen code rood, het hoogste niveau. Die is er wel al in Antwerpen, maar daar is de vegetatie nog droger dan in Limburg, zeggen de boswachters. Ondertussen zijn alle brandtorens in Limburg bemand. Net als de mijnterrils.