TVL Nieuws, 21 juni 2019

Volgende week worden er zeer hoge temperaturen verwacht. Er is zelfs sprake van een hittegolf. Dat wordt puffen en zweten, ook voor de dieren. Limburgse dierenartsen kregen al heel wat oververhitte dieren binnen. Met de tropische temperaturen van volgende week zullen er dat nog meer zijn. Daarom geven we je alvast wat tips om jouw huisdier te beschermen tegen de hitte: 1. Zorg dat je huisdier voldoende water en eten binnenkrijgt. Honden, konijnen en katten kan je nat maken. Gebruik geen ijskoud water, want dan zetten de bloedvaten uit en is het nog moeilijker om lichaamswarmte kwijt te raken. 2. Houd de dieren in de schaduw en vermijd fysieke activiteiten. 3. Laat dieren niet alleen in de auto. 4. Je kan jouw huisdier ook insmeren met zonnecrème, indien de huid zichtbaar is. 5. Let op dat je dier niet op een al te hete ondergrond ligt/ staat. Asfalt warmt zeer snel op en kan pijnlijk zijn voor de pootjes. 6. Let op het kapsel van je huisdier. Je kan de té lange haren zelf wat bijknippen. 7. Koop een koelmatje of een koelhalsband. 8. Meng de brokken van je hond of kat met water of melk en vries deze in, zodat je een soort ijslolly krijgt. Daar zijn ze verzot op. Voor meer info, kijk vanavond naar het TVL Nieuws.