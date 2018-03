TVL Nieuws, 21 maart 2018

De kans dat wolvin Naya er een vriend of vriendin bij krijgt groeit met de dag. Zowel in de Ardennen als in Nederland werden er onlangs nieuwe wolven gespot. In Nederland zijn er dit jaar al 5 wolven gefilmd maar waarschijnlijk liepen er al meer rond. In de nacht van 4 op 5 maart is er in de Ardennen ook een dood schaap aangetroffen. Volgens wolvenspecialisten wijzen de bijtsporen in de richting van een wolf.