TVL Nieuws, 21 maart 2022

'Gast' is het nieuwe magazine dat Visit Limburg, het vroegere Toerisme Limburg lanceert. Want de Limburger staat bekend om zijn gastvrijheid. Het zit in ons DNA, aldus gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens. Het magazine, in samenwerking met 540 partners, verschijnt drie keer per jaar, in Limburg, maar ook in de rest van Vlaanderen en in de Euregio. Ook de fietskaart met alle routes van het fietsroutenetwerk is vernieuwd. Vorig jaar maakten 3,7 miljoen fietsers gebruik van onze fietsroutes. Igor Philtjens nam ons mee naar het kasteel van Wimmertingen.