TVL Nieuws, 21 maart 2023

Het Ursulinenklooster in Sint-Truiden sluit binnenkort de deuren. De laatste twee zusters verhuizen op 4 april naar een woonzorgcentrum in Herk-de-Stad. En dat is toch wel het einde van een tijdperk, want 173 jaar lang hebben er in het klooster zusters gewoond. Honderden meisjes uit Sint-Truiden kregen er van de zusters les. Wat er met het klooster in de Clockemstraat in het centrum van Sint-Truiden gaat gebeuren is nog onduidelijk. Wij gingen op de koffie bij zuster Romana en zuster Beatrice.